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НовостиОбщество16 августа 2023 15:10

В Красноярском крае нашли заправки с незаконными вывесками «КНП»

Бренд пытается через суд «снять» свои вывески с чужих АЗС
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

АО «Красноярскнефтепродукт» подало иск в Арбитражный суд к сети заправок ООО «КиТ». Обе фирмы заключили лицензионный договор, согласно которому заправки «КиТ» могли работать под вывесками «КНП», однако через какое-то время «КНП» направила партнерам уведомление об отказе от исполнения договора. Несмотря на это, «КиТ» продолжил заправлять клиентов под брендом «КНП».

«Нелегальные» заправки «КНП», судя по исковому заявлению, находятся в Красноярске, Дивногорске и Березовском районе. Всего их пять – в «КНП» утверждают, что качество услуг на них не соответствует стандартам их сети, и на горячую линию регулярно поступают жалобы введенных в заблуждение клиентов.

В «КНП» требуют снять с заправок «КиТ» их вывески, поскольку это наносит ущерб репутации сети. Иск был принят к производству, ближайшее судебное заседание пройдет 20 августа.