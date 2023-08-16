В Красноярске пройдет фестиваль гик-культуры «Гикзилла фест»

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске проведут гик-фестиваль «Гикзилла фест». Он состоится в субботу, 19 августа, на Ярыгинской набережной. Там разместят локации для фанатов аниме, комиксов и видеоигр.

– Фестиваль призван привлечь внимание жителей города к направлениям творчества и искусства, которыми активно увлекается современная молодежь. В 2022 году наше яркое событие посетило около 1000 человек. Тогда Красноярску удалось на один день превратиться в развлекательную мультивселенную, ведь ребят в костюмах видели буквально во всех частях города, пока они добирались до Ярыгинской набережной, – отметил директор центра «Зеркало» Сергей Костюков.

Одной из основных локаций фестиваля станет сцена, где будут выступать косплееры и танцоры, а также K-pop группы. Для посетителей будут работать конкурсы, ярмарка и мастер-классы.