В Красноярском крае восстановили 10 километров трассы «Саяны». Фото: КрУДор

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Курагинском районе отремонтированы 10 километров региональной трассы Саяны – на участке с 90 по 100 километр. Краевые дорожники подошли к селу Курское и двинулись далее, в сторону Красноярска. Здесь новое асфальтобетонное покрытие, новые дорожные знаки и разметка. В самом селе установили автобусные остановки и сделали пешеходные переходы. Местные активисты и общественники осмотрели участок и остались довольны результатом работы.

В следующем сезоне дорожники восстановят покрытие на участке с 100 по 108 километр. В КрУДоре сообщили, что в 2023 году ремонт по нацпроекту запланирован на 62 объектах региональной сети, будет восстановлено около 250 км дорожного покрытия. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено более 4 миллиарда рублей.

«Саяны» – автомобильная дорога регионального значения, проходящая через Минусинск, Курагино, Кошурниково и Кускун. Эта важная транспортная артерия считается региональным дублером федеральной трассы Р257 «Енисей» и связывает южные и восточные районы края с Красноярском.

Единственное, чего ей не хватает – это уложить асфальт на участке протяженностью более двухсот километров по таежной зоне. Сейчас он в гравийном исполнении, вызывает массу нареканий у автомобилистов, многие предпочитают сделать большой крюк через Балахту и Минусинск, скажем, в Курагино – только бы не бить технику на колеях и ямах.