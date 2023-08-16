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НовостиОбщество16 августа 2023 9:40

Чердак жилого дома в Сосновоборске погряз в птичьем помете

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю отметили, что ненадлежащее содержание общедомового имущества является нарушением
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чердак многоквартирного дома на улице Юности в Сосновоборске погряз в антисанитарии. Об этом пишет Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

По словам жильцов дома, в чердачном помещении «большое скопление голубиного помета, умерших птиц и тараканов». В ведомстве отметили, что ненадлежащее содержание общедомового имущества является нарушением, а поэтому управляющая компания должна решать подобные проблемы.

В адрес УК «Жилкомсервис» было выдано предостережение.

- Однако жильцам также нужно помнить о том, что не стоит кормить голубей с лоджий, балконов, подоконников. Ведь в дальнейшем избавиться от такого соседства будет непросто, - добавили специалисты.