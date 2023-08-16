На Красноярском цементном заводе запустили новое помольное отделение

Торжественный запуск Фото: ИВАНОВА Диана

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») запустили новое отделение цеха «Помол». Введена в эксплуатацию цементная мельница производительностью до 100 тонн цемента в час, работающая в замкнутом цикле (с сепаратором).

Также запущены объекты, необходимые для стабильного функционирования отделения: галерея подачи шлака и гипса, бункеры клинкера и добавок, эстакада коммуникаций и цементопроводов, закрытый склад клинкера с галереями, цементные силосы для отгрузки готовой продукции в автотранспорт, подстанция №7 и секции сети воздухоснабжения, локальные очистные сооружения ливневой канализации, система распределения и подачи клинкера от печей №3, 4, 5. Выполнено техническое перевооружение центральной компрессорной с установкой турбокомпрессора. Стоимость проекта – более 3 млрд рублей.

Как отметил первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов, продукция будет востребована во всех отраслях народного хозяйства – при строительстве жилых домов, социальных объектов, мостов, железных дорог, тоннелей.

Фото: ИВАНОВА Диана

Новая мельница цеха «Помол» оснащена современными рукавными фильтрами и газоочистными установками с высоким коэффициентом полезного действия, что предусматривает и сопутствующий экологический эффект.

- Благодаря запуску нового отделения цеха «Помол» завод увеличит производство сепарированного цемента более чем в два раза. Мы обеспечим возрастающие потребности регионального рынка и повысим экологическую безопасность производства, - сообщил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

Реклама. ООО «Красноярский цемент». LjN8KDWZY