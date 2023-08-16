В Красноярском крае вырос спрос на рублевые вклады

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За первые десять дней августа жители Красноярского края открыли более 2 тысяч рублевых депозитов, что на две трети больше, чем в предшествующую декаду.

Такие данные приводятся ВТБ на основе внутренней аналитики. Согласно источнику, только за первую декаду августа портфель рублевых вкладов банка увеличился на 7,9 млрд рублей.

"Рублевые депозиты остаются наиболее надежным и доходным инструментом размещения денежных средств. Банки оперативно реагируют на повышение ключевой ставки и улучшают условия размещения для вкладчиков. Это, в свою очередь, моментально отражается на спросе населения на эти инструменты. Даже на фоне изменения валютного курса вкладчики продолжают формировать свои сбережения в рублях. Банки, в свою очередь, предлагают выбор таких инструментов с различными сроками размещения", – прокомментировала управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва Наталья Табаринцева.

По статистике, вкладчики чаще доверяют размещение средств сроком на полгода, такой срок выбрали более 46% красноярцев. Средний чек одного депозита в регионе составляет 352 тысячи рублей.

Изменение регулятором ключевой ставки повлечет повышение и банковских ставок по депозитам, потому спрос на рублевые вклады продолжит расти. Как рассказали в банке, с конца июля – это уже вторая корректировка.