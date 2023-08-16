Полиция завела уголовное дело по факту смертельного ДТП в Курагинском районе

Фото: МВД по Красноярскому краю

16 августа следователи полиции завели уголовное дело по факту ДТП в Курагинском районе. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Трагедия произошла 15 августа на 24 километре автодороги «Курагино-Тагашет» в районе села Брагино. Водитель «Волги», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу КАМАЗу, который ехал по главной дороге.

В салоне «Волги» находились две пассажирки – жительницы Брагино: 69-летняя женщина 1954 и ее 24-летняя внучка. Известно, что мужчина согласился свозить их в поселок Курагино по личным делам. От полученных травм они погибли на месте.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Водитель грузовика не пострадал. В ведомстве отметили, что он был трезв.

Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.