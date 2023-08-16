Власти Красноярска планируют построить семь дорог и развязок к 400-летию города Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках подготовки Красноярска к празднованию 400-летнего юбилея, которое состоится в 2028 году, составлен большой план работ. В том числе туда включено строительство важных дорожных объектов, которые должны облегчить жизнь автомобилистов. В мэрии рассказали, что на данный момент таких приоритетных объектов семь.

Нужно построить путепровод через железную дорогу в створе улиц Затонской и Семафорной. Там же, на правобережье, реконструкция дороги на улице Свердловской от Николаевского моста до границы города. Третий объект – улица Саянская, она должна будет разгрузить параллельную улицу Свердловскую. Плюс нужно построить дорогу от Лесников, 29 до Свердловской, 237.

На левобережье в Солнечном нужна дорога от улицы Гриболевской до Соколовской, далее она пойдет через Солонцы-2 к Северному шоссе. В списке еще улица от Ястынской до Молокова. И, наконец, дорога от Николаевского проспекта до улицы Калинина. Она пройдет через проспект Свободный и значительно укоротит путь от Четвертого моста на выезд из Красноярска в сторону аэропорта.

На строительство и реконструкцию этих объектов потребуется более 56 миллиардов рублей.