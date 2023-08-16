В Красноярске откроется пункт регистрации машин на улице Маерчака

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в ближайшее время откроется пункт регистрации машин на Маерчака, 53Г. Об этом сообщает краевое ГИБДД.

Подобное решение было принято из-за увеличения ожидания в очереди на регистрацию транспортных средств. В ведомстве отметили, что все желающие могут записаться через сайт или мобильное приложение «Госуслуг» на свободные даты и время. Порядок «живой очереди» также действует, но лучше все сделать заранее.

Напоминаем адреса пунктов регистрации и их телефоны:

- ул. Ястынская, 47 стр.21, т. 223-78-90;

- ул. Кутузова, 1 стр. 85, т. 278-33-58;

- ул. Металлургов, 1 «К», т. 224-80-02;

- г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, 17 «А», т. 8(39144)33-116.