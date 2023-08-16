В Красноярске 19 августа пройдет фестиваль игр

Фото: сайт администрации Красноярска

19 августа в Красноярске пройдет фестиваль игр. Об этом сообщает сайт администрации города.

Мероприятие начнется в 18:00 на территории МайПарка (Парк имени 1 Мая, за дворцом спорта «Енисей»). Главной идеей фестиваля стала демонстрацию разнообразных игр, начиная от знакомых всем дворовых развлечений до современных гейм-зон. Гостей ждут турниры по настолкам, семейные забеги, мини-гольф, игровые приставки и многое другое. Также свои двери откроет ярмарка мастеров, на которой можно будет приобрести товары ручной работы.

Помимо этого, на сцене выступят музыкальные коллективы.

​Дополнительную информацию о фестивале ​можно получить по телефону 268-83-86, а также в официальной группе в социальных сетях.