В городах Красноярского края оценят влияние транспорта на атмосферный воздух Фото: Мария ЛЕНЦ

Какое воздействие оказывает автотранспорт на экологию городов? Конкретно – небольших городов, где нет большого количества крупных промышленных предприятий и всего одна теплоэнергоцентраль, но при этом часто объявляется режим черного неба? С 1 сентября три таких города Красноярского края – Ачинск, Лесосибирск и Минусинск – станут участниками федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». И в рамках этого проекта специалисты проведут там исследования влияния автомобилей на качество атмосферного воздуха.

Как рассказали в минэкологии края, специалисты ВНИИ «Экология» обследуют транспортные потоки на дорогах городов. В каждом возьмут по четыре точки. Несколько недель будут стоять на дорогах в утренние и вечерние часы пик и проводить видеофиксацию транспортного потока. Соберут информацию о ширине и протяженности дорожного полотна, интенсивности потоков, типах автомобилей и скорости движения транспорта. Полученные данные позволят посчитать выбросы от автотранспорта.

Работу проведут до конца октября 2023 года.