Фото: Госавтоинспекция Хакасии

15 августа в Саяногорске внедорожник проехал на красный и врезался в мотоцикл. Об этом сообщает Госавтоинспекция Хакасии.

Авария с участием Mitsubishi Pajero и мотоцикла Racer произошла днем в Саяногорске. По имеющейся информации, 41-летний водитель автомобиля двигался по улице Ивана Ярыгина в сторону Ветеранов труда. При проезде перекрестка он проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Произошло ДТП.

66-летний мотоциклист был госпитализирован. У него перелом крестца со смещением, травматический шок, разрыв лонного сочленения и поврежден мочевой пузырь.

Отмечается, что водители были трезвы. Сейчас проводится проверка.