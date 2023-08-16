Красноярцы получили уведомления о миллионных долгах от «Красноярскэнергосбыта» Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края, абоненты «Красноярскэнергосбыта», неожиданно для себя получили уведомления, в которых узнали, что должны за потребленную электроэнергию огромные суммы. Кто-то даже астрономические: счет шел на миллионы рублей. Разумеется, начались звонки и вопросы, откуда? Что произошло?

Компания успокоила своих потребителей: на самом деле произошел сбой при формировании уведомлений о задолженности частных клиентов в августе. Ошибка при интегрировании показаний сумм задолженности из одной программы в другую. Значения стали некорректными после того, как «потерялись» запятые, отделяющие рубли от копеек. Однако в расчетной базе все значения остались корректными, пишут Sibnovosti.

По словам исполнительного директора компании Олега Дьяченко специалисты исправляют ситуацию, затем сделают новую, правильную рассылку. Уточнить информацию можно по телефону 8 (800) 700-24-57.