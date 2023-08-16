В Красноярске тракторист убирал грязь и поднял пыльную бурю. Фото: УДИБ

Жители улицы Лесников (Свердловский район) обратились к главе Красноярска Владиславу Логинову с жалобой на лихого тракториста, который поднял огромное облако пыли. А чтобы не быть голословными, сняли это на видео и приложили к жалобе.

При проверке выяснилось, что нарушителем оказался сотрудник одной из строительной компании. Решил убрать грязь после строительной техники, да способ выбрал какой-то совсем нечистый, сообщают Gornovosti.

По регламенту перед тем, как убирать сухие улицы, их сначала нужно увлажнить. У муниципальной техники есть специальные емкости для воды. Закончилась – назад на базу на дозаправку. Водитель трактора, видимо, решил, что «сойдет и так». Но будет наказан за такую халатность.