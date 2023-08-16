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НовостиПроисшествия16 августа 2023 5:42

В Красноярском крае в реке Чулым найдены два пакета с боеприпасами

После экспертизы найденных в реке боеприпасов назаровская полиция завела уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае в реке Чулым найдены два пакета с боеприпасами

В Красноярском крае в реке Чулым найдены два пакета с боеприпасами

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция города Назарово завела уголовное дело по факту обнаруженных в реке Чулыме боеприпасов. Находку обнаружили еще 31 июля купающиеся местные жители – два пакета покоились на дне в 15 метрах от берега. Очевидцы сообщили в дежурную часть. Прибывшие оперативники осмотрели находку, в двух пакетах оказались отсыревшие патроны разных калибров и не только.

После того, как экспертиза показала, что в боеприпасы были внесены конструктивные изменения, было заведено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, передача или ремонт взрывчатых устройств», - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.