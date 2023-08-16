В Красноярске с начала года произошло более сотни аварий с самокатами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с начала года зафиксировано более сотни фактов травмирования людей на электросамокатах. Для наглядности даже смонтировали видеоролик из разных эпизодов ДТП в городе. При его просмотре первая мысль: у этих граждан на самокатах вообще глаза есть? Или все они бессмертные?

С 1 марта этого года в ПДД внесены изменения, согласно которым полиция оформляет ДТП с участием СИМ, как отдельный вид дорожно-транспортных происшествий. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И раз самокатчик теперь является полноценным участником дорожного движения, то и штрафы соответствующие – от 500 до 1500 рублей.

Основная беда любителей прокатиться с ветерком на двух колесах – они не знают правил дорожного движения и не умеют владеть самокатом. Поэтому совет от ГИБДД – потренируйтесь сначала где-нибудь в уединенном месте, прежде чем выехать в общественные места.