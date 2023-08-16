Под Красноярском 1873 многодетных семьи поселили в чистом поле без воды и света. Фото: прокуратура края

В Емельяновском районе, под Красноярском, власти выделили земельные участки для многодетных семей (которые по закону имеют право на получение земли для строительства жилья). Конкретно рядом с населенными пунктами Емельяново, Устюг и Частоостровское. Это было в 2012 – 2014 годах.

Итого правом воспользовались 1873 семей, где три и более ребятишек. Однако выяснилось, что их поселили в чистом поле – в прямом смысле слова: ни дорог, ни водопровода, ни электроэнергии. Позаботиться об этом должны были власти Емельяновского района. Что-то строить в таких условиях и тем более жить – невозможно, как начало прошлого века.

Переговоры с властями за 10 лет ни к чему не привели, тогда граждане обратились в прокуратуру. Результатом стал иск в суд, который постановил: максимум за три года вопрос должен быть решен в пользу семей. А краевая прокуратура за этим проследит.