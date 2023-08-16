В Норильске горит склад с пиломатериалами

Скриншот: видео тг-канала «Заполярье | Северный край Норильск»

16 августа в Норильске (Красноярский край) горит склад с пиломатериалами. Об этом в своем тг-канале сообщает Дмитрий Карасев, глава северного города.

Возгорание произошло в здании по адресу Октябрьская, 37. К счастью, пострадавших нет, но площадь пожара большая.

Сейчас на месте работают пожарные, ситуация находится под контролем. Временно перекрыт проезд в обе стороны по улице Октябрьской. Водителей просят учитывать эту информацию и пользоваться объездом.

Обновлено: в региональном МЧС рассказали, что здание неэксплуатируемое, а предварительная площадь пожара составляет 1200 кв. м.

Огонь тушат 38 человек и 13 единиц техники.