В Хакасии задержали 24-летнего кибермошенника

Скриншот: видео МВД по Республике Хакасия

В Хакасии задержали подозреваемого в мошенничестве с криптовалютой. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает республиканское МВД.

По предварительной информации, житель Абакана размещал объявления о продаже цифровых активов на криптобирже. Когда находился потенциальный покупатель, злоумышленник озвучивал цену и номер, на который нужно было перевести деньги. После их поступления мужчина пропадал и больше не выходил на связь.

В квартире молодого человека обнаружено более 30 сим-карт, 10 телефонов, 18 банковских карт, модемы, ноутбук и деньги.

Сейчас известно о не менее пяти потерпевших из разных регионов, которые перечислили аферисту от 100 до 150 тысяч рублей каждый.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.