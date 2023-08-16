Жительница Канска летела из Москвы и закурила в самолете Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Канска заработала штраф, когда летела на самолете из Москвы в Красноярск. Время в пути – почти пять часов. Видимо, 39-летняя пассажирка сильно тяготилась без никотина, поэтому решила сделать несколько затяжек в укромном месте, где ее никто и ничто не заметит. То есть ей так казалось, что не заметят – в туалете. Зашла в него, достала электронную сигарету… а далее сработали датчики улавливателя дыма. И пассажирку бортпроводники под белые руки проводили на место.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в транспортной полиции, при прилету на сибирскую землю нарушительницу ожидали сотрудники в форме. Выяснилось, что пассажирка ранее привлекалась к уголовной ответственности. На сей раз на нее составили административный протокол.