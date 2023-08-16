Красноярцы стали чаще жаловаться на риэлторов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы, а также гости краевого центра и студенты, стали все чаще жаловаться на недобросовестных риэлторов. Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Он назвал это явление сезонным, поскольку сейчас август – в Красноярске ажиотаж в сфере аренды жилья, приезжают иногородние студенты, которые идут в агентства недвижимости за помощью. И, как правило, обманутыми оказываются те, кто соблазнился на обещания выгодной цены и кратчайшие сроки.

Схема, как правило, такова: обещают за 3 – 5 тысяч рублей предоставить массу недорогих вариантов. Но сначала заставляют подписать договор и оплатить услугу. А потом выясняется, что телефоны и квартиры либо фиктивные, либо уже сданы. Самый главный совет: внимательно читать договор с фирмой и платить деньги только после того, как услуга оказана - то есть квартира подобрана, а ключи на руках.