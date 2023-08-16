Налетчики из Красноярска, похитившие арахис из магазина, отправятся в тюрьму

Фото: МВД по Красноярскому краю

Налетчики из Красноярска, похитившие 1 килограмм арахиса и выручку из кассы магазина, выслушали приговор суда. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в краевом МВД.

Дерзкое нападение произошло в 2022 году на улице Щорса. В дежурную часть позвонила 47-летняя сотрудница торговой точки. Она рассказала, что двое, угрожая ей битой и ножом, украли арахис и деньги, а потом сбежали. Сумма ущерба составила больше 23 тысяч рублей. Участковые в течение нескольких часов задержали злоумышленников недалеко от места преступления. У одного из нападавших была обнаружена часть похищенных денег (арахис они успели съесть).

Суд Кировского района приговорил неоднократно судимых мужчин к 5 и 6 годам колонии строгого режима.