«Вдовец из Германии» развел красноярскую пенсионерку на 940 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярского края оказалась жертвой интернет-мошенника. Не разглядела в новом виртуальном друге банального разводилу, слишком уж доверилась и потеряла бдительность. В пресс-службе прократуры края рассказали об этом случае, чтобы других предупредить. Дело было так: в июне этого года 69-летняя женщина в соцсети (российской, между прочим), познакомилась с неким вдовцом из Германии. Но общались они исключительно на английской – его пенсионерка знала, изредка пользовалась словарем.

Два месяца крепчал их виртуальный роман, наконец, женщина не удержалась – похвастала, что взяла в кредит новенький автомобиль за 2,1 миллион рублей. И началось: иностранец вскоре сообщил: «дарлинг, я тебе посылку отправил, встречай – внутри наряды и конверт с деньгами, чтобы закрыла кредит».

Правда, на другой день сибирячке позвонил другой иностранец, представился: «фрау, я – дипломат, я в московском аэропорту с посылкой, но вам нужно оплатить налог, страховку и растаможку». И отправил номер карты российского банка. Женщина по его указанию перевела 20 тысяч рублей, потом еще и еще – и набежало 940 тысяч. В кубышке денег не было, поэтому взяла в долг у знакомых и новый кредит в банке. Считала, что все вернет, ведь в конверте «вдовца» 2,3 миллиона рублей.

Когда спустя два дня посылка так и не пришла, обманутая в лучших надеждах дама написала своему немецкому другу. Тот цинично посоветовал обратиться в полицию. И пропал.