На юге Красноярского края на Борусе пожилой турист сломал ногу. Фото: КГКУ "Спасатель"

Сообщает служба спасения Красноярского края: накануне, 15 августа, произошло ЧП на популярном туристическом маршруте – на хребте Борус. Подробности таковы: 64-летний мужчина повредил ногу и самостоятельно спуститься вниз не имел возможности. Потребовалась эвакуация.

На сигнал выдвинулись спасатели Шушенской спасательной станции. Они нашли место, отыскали там пострадавшего и на носилках доставили в базовый лагерь, который был разбит у подножья хребта.

Добавим, что Борус в последние годы становится все популярнее, во-первых, там необыкновенно замечательные виды, во-вторых, находится в зоне транспортной доступности. Наконец, это горный хребет, который могут покорить даже слабо подготовленные туристы. Однако помнить о правилах безопасности нужно в любом случае и не рисковать.