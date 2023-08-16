Фото: тг-канал Аркадия Зинова
В 2023 году в Красноярском крае появилось 8 новых автоклубов. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Аркадий Зинов, министр культуры.
В начале этого года первые 3 передвижных «дома культуры» были доставлены в Шушенский, Манский и Рыбинский районы. Они выполняют концертные рейсы по селам и деревням.
Фото: тг-канал Аркадия Зинова
Еще 5 автоклубов прибыли летом в Абанский, Уярский, Каратузский, Ермаковский и Канский районы.
Фото: тг-канал Аркадия Зинова
Каждая машина оснащена мобильной сценой, звукорежиссерским пультом, световым и звуковым оборудованием.
- Напомню, это первые приобретения автоклубов для учреждений культуры с 2013 года, - добавил Зинов.