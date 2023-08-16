Фото: тг-канал Аркадия Зинова

В 2023 году в Красноярском крае появилось 8 новых автоклубов. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Аркадий Зинов, министр культуры.

В начале этого года первые 3 передвижных «дома культуры» были доставлены в Шушенский, Манский и Рыбинский районы. Они выполняют концертные рейсы по селам и деревням.

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

Еще 5 автоклубов прибыли летом в Абанский, Уярский, Каратузский, Ермаковский и Канский районы.

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

Каждая машина оснащена мобильной сценой, звукорежиссерским пультом, световым и звуковым оборудованием.

- Напомню, это первые приобретения автоклубов для учреждений культуры с 2013 года, - добавил Зинов.