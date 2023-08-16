Красноярская прокуратура проверит управляющую компанию многоэтажки на Карамзина

Красноярская прокуратура проверит управляющую компанию на Карамзина Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура организовала проверку в ответ на обращение жильцов многоквартирного жилого дома № 7 на улице Карамзина. У них назрел конфликт с управляющей компанией. Жильцы сообщают, что УК не считается с их мнением и потребностями и общедомовое имущество использует не для их блага. Конкретно речь идет об автомобильных парковочных местах, которые, по мнению народа, используются не по назначению.

В надзорном ведомстве пообещали, что дадут всестороннюю оценку деятельности организации, осуществляющей управление многоквартирным домом на Карамзина, а также полноте и своевременности принятия мер правоохранительными органами. И если жалобы жильцов подтвердятся – прокуратура примет соответствующие меры.