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НовостиОбщество16 августа 2023 1:55

Красноярская прокуратура проверит управляющую компанию многоэтажки на Карамзина

Жители красноярской высотки жалуются на самоуправство своей УК
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярская прокуратура проверит управляющую компанию на Карамзина

Красноярская прокуратура проверит управляющую компанию на Карамзина

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура организовала проверку в ответ на обращение жильцов многоквартирного жилого дома № 7 на улице Карамзина. У них назрел конфликт с управляющей компанией. Жильцы сообщают, что УК не считается с их мнением и потребностями и общедомовое имущество использует не для их блага. Конкретно речь идет об автомобильных парковочных местах, которые, по мнению народа, используются не по назначению.

В надзорном ведомстве пообещали, что дадут всестороннюю оценку деятельности организации, осуществляющей управление многоквартирным домом на Карамзина, а также полноте и своевременности принятия мер правоохранительными органами. И если жалобы жильцов подтвердятся – прокуратура примет соответствующие меры.