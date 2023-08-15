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НовостиПроисшествия15 августа 2023 16:19

Двух жителей Красноярска наказали за контрабанду военного снаряжения за границу

Жители Красноярска еще до начала СВО промышляли отправкой запрещенного к вывозу снаряжения за рубеж
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярске прошел суд над двумя россиянами, которые занимались контрабандой военного снаряжения. Мужчина и женщина отправляли бронежилеты и шлемы за границу под видом обычной гражданской одежды – снаряжение они пересылали «Почтой России», упаковывая в закрытые коробки.

Своим преступным бизнесом красноярцы промышляли еще до начала СВО – за руку их поймали в 2020 году. По материалам ФСБ на парочку завели сразу десять уголовных дел.

Как ни странно, оба фигуранта отделались достаточно мягкими сроками. Мужчина получил 4 года и 5 месяцев условного срока, женщина – 4 года условно.