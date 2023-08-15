В полях Красноярского края обнаружили геоглиф, посвященный Ленину

Фото: Сергей Токарев

В Красноярском крае обнаружили геоглиф, посвященный Владимиру Ленину. Находкой поделился фотограф Сергей Токарев: он наткнулся на надпись, сделанную из кустарников, по дороге в Шушенское.

– Буквально через 200 метров после поворота к верстовому столбу на Думной горе. А Думная гора - это место, где останавливался Ленин на привал по пути из Минусинска в Шушенское во время ссылки. Думаю, эти объекты как-то связаны, – отметил Токарев.

Фотограф считает, что надпись высадили совсем недавно, поскольку кусты еще не успели как следует вырасти. Если специально не разглядывать склон, то случайный наблюдатель, скорее всего, проедет мимо. Причем неясно, кто и с какой целью разместил гигантскую фамилию на склоне.