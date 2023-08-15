Под Красноярском отыскали потерявшегося в лесу 10-летнего мальчика

Фото: МВД

В Емельяновском районе поисковики обнаружили 10-летнего мальчика, который потерялся в лесу. Сообщение о пропаже Даниила ранее разместили поисковики: ребенок в районе пяти вечера поехал в лес в районе поселка Элита вместе с отцом. Однако мужчина разминулся с ребенком и забил тревогу – на его поиски тут же отправились волонтеры и полиция.

– Поступило сообщение от обеспокоенного мужчины. Он рассказал, что вместе с сыном 2013 г.р. отправился за грибами. Между п. Элита и с. Арейское их автомобиль застрял на дороге. Около 17 часов ребенок пошел за ветками в лес и не вернулся, – сообщали в МВД.

Спустя буквально полчаса после сообщения о пропаже стало известно, что Даниил был найден и сейчас находится в безопасности. Вышел ли он к поисковикам сам или его отыскали в лесу, не уточняется.