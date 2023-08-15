При обустройстве новых площадок для выгула собак учитывают пожелания кинологов

По контракту 5 из них должны быть готовы в сентябре, еще 2 будут сданы вместе со скверами, благоустроенными по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Сейчас работы у нас в активной стадии. Мы привлекаем активных кинологов и владельцев собак. Перед началом работ на каждой площадке собаководы советуют, с какой стороны удобнее расположить калитку, как лучше расставить снаряды, где разместить урны и лавочки. Все их рекомендации подрядчик учитывает», - говорит заместитель руководителя МКУ «УДИБ» Василий Васильев.

Первые две площадки, где работа была организована таким образом, уже практически готовы. На площадке в Покровке останется снять укрывной материал, когда подрастет газонная трава. При обустройстве площадки не пострадало ни одно дерево. При выполнении работ их огораживали, а скамейки с навесами ставили рядом.

По пожеланию владельцев собак центр площадки оставили свободным, а снаряды расположили по периметру. По аналогичному принципу располагали оборудование на площадке для выгула собак в сквере на месте бывшего Казачьего рынка. Устройство ограждений там не даёт собакам делать подкопы, а щебень безопасен для лап.

На площадке по ул. Сергея Лазо уже выставлен бортовой камень, проведены бетонные работы, проложена пешеходная дорожка, выполнена отсыпка основания и установлено ограждение. Калитки расположили так, как рекомендовали собаководы. Осталось установить оборудование для тренировок. На площадке в пер. Медицинский завершили установку бортовых камней, а сейчас уплотняют и отсыпают основание.

На ул. Мичурина, 2ж сегодня тщательно вымерили каждый сантиметр, чтобы площадка получилась чуть-чуть больше. Дело в том, что санитарные нормы четко регламентируют расстояние от жилых домов, а на этом объекте они расположены со всех сторон.

Деревья здесь тоже сохраняют. Лиственницу, которая растёт внутри площадки, бережно огораживают.

Еще одна площадка появится в парке «Сибсталь». Работы там курирует «Красгорпарк».

Самое большое количество вопросов у владельцев собак пока к площадке на набережной «Зеленый берег» в Советском районе. Эта площадка вошла в проект благоустройства всего пространства. Работы там тоже в завершающей стадии. Однако владельцы собак указывают на недоработки: слишком мелкую фракцию покрытия, невыкошенную траву возле лавочек. С этими замечаниями сейчас работают кураторы объекта.

«Очень радует, что такая работа по обустройству площадок в последние годы ведется на системной основе. Кроме того, скверы и парки благоустраиваются с учетом выделения в них отдельных мест для выгула собак, еще и строятся отдельные площадки, а для этого необходимо найти достаточно большие участки муниципальной земли. Владельцы могут просто погулять и поиграть с питомцами, а могут заняться дрессировкой своих подопечных. Яркий пример – парк Гвардейский, который теперь пользуется особым спросом у собаководов. Надо развивать это направление, оно, на мой взгляд, демонстрирует способность договариваться и взаимовежливое отношение друг к другу у тех красноярцев, у которых есть собаки, и тех, у кого их нет», - отметила депутат горсовета Людмила Попова.

Напомним, площадки для выгула собак в Красноярске системно оборудуют уже несколько лет. Сейчас на территории города, без учета новых площадок, которые обустраивают в этом сезоне, имеется еще 19 подобных мест. Работа эта будет продолжаться и в следующем сезоне.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска