Красноярские цементники отметили День строителя

Фото: предоставлено компанией

В прошедшие выходные красноярские цементники отметили свой профессиональный праздник – День строителя. ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») провело на острове Отдыха мероприятие, на которое собрались ветераны труда, работники предприятия и их семьи.

Заводчанам вручили отраслевые и региональные награды, почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Красноярского края, холдинга «Сибирский цемент» и компании «Красноярский цемент». Всего за добросовестный труд и производственные достижения поощрены 77 человек. Среди них - машинист крана цеха готовой продукции Наталья Потылицына и директор по правовым вопросам Ольга Меньшикова (им вручили почетные грамоты Минпромторга России), машинист крана цеха «Помол» Людмила Титова (звание «Почетный работник промышленности строительных материалов») и многие другие.

Фото: предоставлено компанией

Праздник прошел весело и насыщенно. На спортивной площадке цементники проходили испытания на силу, ловкость и скорость. Дети принимали участие в мастер-классах: ребята разрисовывали гигантскую раскраску, ловили рыбу в бассейне, лепили из воздушного пластилина.

- Красноярский цементный завод продолжает стабильно работать и развиваться, повышать эффективность производства. Своими достижениями предприятие обязано прежде всего коллективу, который ежедневно трудится в цехах у вращающихся печей, сырьевых и цементных мельниц, доставляет сырье с карьеров и отгружает готовый продукт потребителям, - отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

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