В Красноярске идёт приёмка отремонтированных дорог

Сегодня в рамках еженедельного дорожного штаба первый заместитель главы города Вадим Войцеховский и председатель горсовета Наталия Фирюлина проинспектировали ремонт улицы Одесская, где комплексный ремонт уже на финишной прямой.

Главной проблемой на этом участке была колейность и глубокие выбоины. Эти дефекты удалось устранить с помощью прочного щебёночно-мастичного асфальтобетона, которым обновили участок почти в 2,5 километра.

Чтобы оценить устойчивость нового дорожного полотна к нагрузкам, проверить его плотность, толщину, а также химический состав на соответствие ГОСТу, специалисты лаборатории управления дорог и благоустройства делают специальные вырубки. Затем образцы отправляют в лабораторию для детальной экспертизы.

«Взяв пробу, мы сравниваем состав уложенного полотна с рецептурой. Смотрим количество щебня и битума, не сэкономил ли подрядчик на асфальте» - рассказывает Полина Попова, начальник лаборатории МКУ «УДИБ».

«Кто следит, чтобы эта вырубка потом не осталась на дороге? В какой срок она должна быть заполнена асфальтом? - уточнил руководитель дорожного штаба.

Как пояснили специалисты лаборатории, в течение 3 суток, согласно контракту, подрядчик обязан закрыть место вырубки асфальтом, чтобы дорожное полотно в дальнейшем не разрушилось.

«Окончательная приёмка этой дороги будет идти в конце октября - в начале ноября, но радует то, что мы всё это не ведём под снег, когда ничего не видно, а поэтапно проводим контроль качества, это очень важно. Сделали дорожное полотно, сразу контролируем с точки зрения состава. В таком же темпе и нужно продолжать», - отмечает Наталия Фирюлина, председатель красноярского горсовета.

Соответствует ли заездной карман автобусной остановки нормативным размерам, тестируют с помощью курвиметра – специального дорожного колеса, которое заметит погрешность даже в сантиметр. По новым требованиям автобусный карман должен быть длинной не менее 20 метров, плюс по 20 метров для заезда и выезда, чтобы маршрутка могла безопасно высаживать и забирать пассажиров.

На Одесской уже выполнено 90% ремонта. Рабочие обновили асфальт и 3 остановки. Осталось установить автобусные павильоны, знаки, нанести разметку, привести в порядок обочину и доделать тротуары.

«Еще в начале года здесь проехать было невозможно: колейность, пробки. Сейчас я доехал от Малаховской за 10 минут. Прекрасная получилась дорога. Есть недочёты с точки зрения здравого смысла: вот тротуар идёт, дальше бордюры, а затем лужа и ямы. Этого участка не было в проекте. Поэтому сейчас посмотрим, за счёт какого бюджета эти ямы можно засыпать. По-хорошему бы надо заасфальтировать», - отмечает депутат горсовета Сергей Иванов.

Здесь же сегодня работает и передвижная лаборатории «Трасса». На спецмашину установлены датчики, с помощью лазерных лучей они определяют правильность уклона дороги, чтобы вода не застаивалась там после дождя. Без положительных результатов данных проверок отремонтированный участок дороги не сможет пройти приёмку.

«В этом сезоне в Красноярске обновят порядка 70 участков дорог. Это большой объём работы. На 29 из них ремонты уже завершены, идет процесс приёмки. Если выяснится, что где-то ремонт проведен некачественно, работы оплачены не будут. Подрядчик будет переделывать», - резюмировал Вадим Войцеховский.

Сейчас в Красноярске ремонтирует 36 участков дорог. Среди них магистрали и улицы в спальных районах города, которые обновляются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», краевого проекта «Региональная и местная дорожная сеть», а также в рамках текущего содержания.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска