В Красноярске водитель электросамоката сбил человека и уехал

Момент ДТП Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на одной из автобусных остановок водитель электросамоката сбил человека и уехал. Видео ДТП появилось в группе ЧП Красноярск.

На кадрах как видно, что самокатчик врезался в человека, постоял немного возле него, затем взял самокат и отправился дальше. Пока непонятно, получил ли травмы сбитый красноярец и почему уехал водитель самоката? Может все было в порядке, поэтому его «отпустили», а может просто сбежал.

Сейчас в этой истории разбираются сотрудники ГИБДД. Их комментарий с подробностями произошедшего будет опубликован позднее.