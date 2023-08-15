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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:22

В Красноярске водитель электросамоката сбил человека и уехал

В Красноярске на автобусной остановке самокатчик сбил человека, постоял рядом и уехал
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Момент ДТП Фото: ЧП Красноярск

Момент ДТП Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на одной из автобусных остановок водитель электросамоката сбил человека и уехал. Видео ДТП появилось в группе ЧП Красноярск.

На кадрах как видно, что самокатчик врезался в человека, постоял немного возле него, затем взял самокат и отправился дальше. Пока непонятно, получил ли травмы сбитый красноярец и почему уехал водитель самоката? Может все было в порядке, поэтому его «отпустили», а может просто сбежал.

Сейчас в этой истории разбираются сотрудники ГИБДД. Их комментарий с подробностями произошедшего будет опубликован позднее.