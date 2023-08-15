В четырех районах Красноярска на 10 дней отключат горячую воду для подготовки теплосетей к зиме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты сообщают, что за этот период на станции будут проведены работы по подготовке оборудования к зиме, которые невозможны без отключения горячего водоснабжения.

С 17 по 26 августа включительно подачу горячей воды временно ограничат в Свердловском, Центральном (кроме Покровки), Железнодорожном и Октябрьском районах. Уточнить, попал ли ваш адрес в периметр отключения можно на интерактивной карте, которую энергетики подготовили для удобства красноярцев.

Раньше в Красноярске 10-дневные отключения производили дважды в год, но за последние несколько лет, благодаря модернизации и перекладке новых городских тепломагистралей, сроки уменьшились вдвое. Несмотря на это, каждому горожанину хочется, чтобы все «включили» чуть быстрее. Насколько это выполнимо пояснил Сергей Иванов, директор теплосетевого подразделения СГК в Красноярске:

- Мы будем стараться подать горячую воду раньше, подключая, по возможности, отдельные микрорайоны, где теплосети будут проверены, а повреждения устранены. Жители могут следить за досрочными включениями в телеграм-канале «СГК Красноярский край», узнавать из оперативных СМИ и спрашивать в жилищных организациях.

Специалисты обращают внимание жителей города на то, что гидравлические испытания – один из важнейших этапов при подготовке к отопительному сезону. В это время энергетики, отключив подачу воды в домах, проверяют сети на прочность повышенным давлением. Слабые места находят, повреждения устраняют. Такая работа необходима для того, чтобы снизить риски аварий на сетях зимой.