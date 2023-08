Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу 15 красноярских заведений стали номинантами Всероссийской барной премии. Как сообщают организаторы, в лонг-лист отбирали кандидатов путем голосования жюри.

На звание лучшего бара претендуют: Булгаков», «Второе дыхание», «Глас», «Дом», «Залечь на дно в Гамбург», Common Place, «Мари Кюри», Soho, «Радость», «Harats на Мира», Hello wine, The Welcome, Tommy House, Illegal и «Joe. Пеший бар».

Награждение пройдет 29 августа в Нижнем Новгороде.