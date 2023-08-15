15 августа в Красноярске снова проверили лидеров антирейтинга чистоты автобусов. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, что 3 августа антилидерами стали маршруты под номерами: 43, 50 и 81. Тогда нарекания вызвали пыльные панели, липкие поручни и рваная обшивка сидений.

Сегодня специалисты еще раз организовали проверку этих автобусов. В трех машинах из 18 обнаружили пыль на сиденьях и поручнях, а также рекламу на стекле. Недочеты устранили на месте.

Маршруты 43 и 50 остаются под особым вниманием службы линейного контроля.