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НовостиОбщество15 августа 2023 8:22

В деревне Ношино Красноярского края впервые появилась мобильная связь

Благодаря установке базовой станции, жители смогут пользоваться любыми цифровыми сервисами
Полина КУЗНЕЦОВА
Деревня Ношино Абанского района. Фото предоставлено компанией

Деревня Ношино Абанского района. Фото предоставлено компанией

В деревне Ношино Абанского района Красноярского края впервые появилась мобильная связь. МегаФон оборудовал там базовую станцию, и теперь жители населенного пункта получили надежную голосовую связь и быстрый 4G. Так, сельчанам стал доступен мобильный интернет: скачать приложение «Госуслуги» можно за несколько секунд. Также на всей территории деревни теперь действует стабильная голосовая связь. Отметим, что строительство инфраструктуры проводилось по государственной программе Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

- Мы понимаем потребность людей в цифровой коммуникации, поэтому создание инфраструктуры связи идет полным ходом. До конца текущего года в рамках краевой программы жители еще 23 населенных пунктов будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом, где-то услуги появятся даже раньше установленного срока. Связь и интернет в крае также обеспечивается еще и по федеральной программе – всего в сумме до конца года услугами связи будут обеспечены 110 отдаленных поселений, а это тысячи сельских жителей, – отметил и.о. министра цифрового развития края Николай Распопин.

Новую базовую станцию ждали не только местные жители, но и их близкие – ведь теперь они могут общаться чаще. Детей и внуков, живущих в городах, стало проще уговорить провести каникулы или отпуск на малой родине, поскольку они больше не останутся «в отрыве от цивилизации» и могут пользоваться любыми цифровыми сервисами.

Телеком-объект сделает легче и спокойнее жизнь ношинских родителей. Восемнадцать местных школьников ездят в школу в соседнее село, теперь их мамы и папы могут в любой момент позвонить или написать ребенку, а также проверить успеваемость и уточнить домашнее задание в электронном журнале.

- Мобильный интернет и качественный «голос» – это вклад в безопасность, в комфортные условия жизни, в поддержку бизнеса на селе, - подчеркнул директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.