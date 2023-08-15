В деревне Ношино Красноярского края впервые появилась мобильная связь

Деревня Ношино Абанского района. Фото предоставлено компанией

В деревне Ношино Абанского района Красноярского края впервые появилась мобильная связь. МегаФон оборудовал там базовую станцию, и теперь жители населенного пункта получили надежную голосовую связь и быстрый 4G. Так, сельчанам стал доступен мобильный интернет: скачать приложение «Госуслуги» можно за несколько секунд. Также на всей территории деревни теперь действует стабильная голосовая связь. Отметим, что строительство инфраструктуры проводилось по государственной программе Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

- Мы понимаем потребность людей в цифровой коммуникации, поэтому создание инфраструктуры связи идет полным ходом. До конца текущего года в рамках краевой программы жители еще 23 населенных пунктов будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом, где-то услуги появятся даже раньше установленного срока. Связь и интернет в крае также обеспечивается еще и по федеральной программе – всего в сумме до конца года услугами связи будут обеспечены 110 отдаленных поселений, а это тысячи сельских жителей, – отметил и.о. министра цифрового развития края Николай Распопин.

Новую базовую станцию ждали не только местные жители, но и их близкие – ведь теперь они могут общаться чаще. Детей и внуков, живущих в городах, стало проще уговорить провести каникулы или отпуск на малой родине, поскольку они больше не останутся «в отрыве от цивилизации» и могут пользоваться любыми цифровыми сервисами.

Телеком-объект сделает легче и спокойнее жизнь ношинских родителей. Восемнадцать местных школьников ездят в школу в соседнее село, теперь их мамы и папы могут в любой момент позвонить или написать ребенку, а также проверить успеваемость и уточнить домашнее задание в электронном журнале.

- Мобильный интернет и качественный «голос» – это вклад в безопасность, в комфортные условия жизни, в поддержку бизнеса на селе, - подчеркнул директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.