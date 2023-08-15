Под Красноярском на трассе столкнулись три машины

Фото: ЧП Красноярск

На трассе в сторону красноярского аэропорта произошло ДТП с тремя машинами. Как сообщают в ГИБДД, два пассажира пострадали.

Все случилось в 6 км от аэровокзала. Автомобилист на Toyota Corolla ехал в одной полосе с Toyota Rav4. В какой-то момент машины столкнулись, от удара Corolla вынесло на встречку, где она врезалась в Skoda. В последней пострадали два пассажира.

Приехавшая скорая оказала первую помощь травмированным, госпитализация не потребовалась.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.