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НовостиОбщество15 августа 2023 7:49

Под Красноярском на трассе столкнулись три машины

Недалеко от красноярского аэропорта произошло ДТП с пострадавшими
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

На трассе в сторону красноярского аэропорта произошло ДТП с тремя машинами. Как сообщают в ГИБДД, два пассажира пострадали.

Все случилось в 6 км от аэровокзала. Автомобилист на Toyota Corolla ехал в одной полосе с Toyota Rav4. В какой-то момент машины столкнулись, от удара Corolla вынесло на встречку, где она врезалась в Skoda. В последней пострадали два пассажира.

Приехавшая скорая оказала первую помощь травмированным, госпитализация не потребовалась.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.