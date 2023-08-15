Программа ремонтов теплосетей Красноярска выполнена на 67%

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В настоящий момент специалисты заканчивают три самых крупных и сложных объекта: на Бограда, Марковского и Дубровинского, где работы идут с ограничением дорожного движения. 10 августа энергетики открыли съезд с Бограда на Декабристов. Здесь, пожалуй, самый длинный участок работ среди тех, на которых в этом году работает СГК. Выполняются и ремонт и реконструкция теплотрассы.

Полная карта всех работ на теплосетях Красноярска здесь.

25 августа завершатся работы на Марковского и Дубровинского. На Марковского дополнительно к 300 метрам в плане СГК отремонтирует соседний участок, где обнаружена ржавая труба длиной 110 метров.

На Дубровинского осталось отремонтировать 80 из планируемых 460 метров трубопровода. От этого участка зависит теплоснабжение нескольких десятков домов Центрального района.

Олег Петров, директор Енисейского филиала СГК: «Здесь, пожалуй, самый сложный участок в этом году. Сыпучий грунт, по сути песок, не позволяет завершить работу в намеченные сроки. Практически невозможно зайти техникой, поэтому работы идут вручную. По центральным улицам мы усилили ремонты людьми, чтобы сделать быстрее, но качественно. Наша задача — подготовить город к зиме, и к началу отопительного сезона завершить все самые крупные работы».