В Красноярске гадалка обещала пожилой женщине снять порчу, а сняла сережки

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске оперативники уголовного розыска задержали лже-гадалку, похитившую украшения у пожилой женщины. Об этом рассказали в краевом МВД.

7 августа в дежурную часть обратилась 77-летняя жительница краевого центра. Она сообщила, что неизвестная под предлогом «снятия порчи» похитила у нее 80 тысяч рублей и золотые сережки.

31 июля к пострадавшей на улице подошла женщина и спросила дорогу, а после этого она предложила погадать и даже напросилась в квартиру. Уже там гадалка заявила, что на женщине лежит порча. За услугу злоумышленница попросила передать ей украшения и деньги. Лишь спустя неделю пенсионерка призналась родным в произошедшем. Они настояли на обращении в полицию.

Стражи порядка смогли задержать неоднократно судимую 60-летнюю гадалку. Следователями заведено уголовное дело по статье «Кража».