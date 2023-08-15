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НовостиОбщество15 августа 2023 2:33

Новый вариант коронавируса «Эрис» в Красноярском крае не обнаружен

Сейчас в крае ежедневно регистрируется незначительное количество заболевших COVID-19
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана

Новый вариант коронавируса EG.5 («Эрис») в Красноярском крае не обнаружен. Об этом сегодня, 15 августа, заявил Дмитрий Горяев, глава регионального Роспотребнадзора.

Сейчас в крае регистрируется незначительное количество заболевших COVID-19, однако уже скоро наступит осень, а значит начнется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Велика вероятность, что увеличится и число заболевших коронавирусом.

В настоящее время случаи распространения варианта «Эрис» зафиксированы в Китае, США, Великобритании и некоторых государствах Европы и Азии. Всего штамм выявлен в 51 стране.

У тех, кто заболел новым вариантом, наблюдаются кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.