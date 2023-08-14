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НовостиОбщество14 августа 2023 12:15

В Норильске появились общественные лесные инспекторы

15 неравнодушных жителей Таймыра решили охранять его леса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Норильске появились общественные лесные инспекторы. Фото: минэкологии края

В Норильске появились общественные лесные инспекторы. Фото: минэкологии края

На севере Красноярского края появились общественные лесные инспекторы. Их 15 человек и все они – жители Норильска. Прошли обучение и сдали экзамен на знание норм природоохранного законодательства, а теперь могут выходить в рейды. Их задача – следить за порядком в лесах, расположенных на окрестных территориях.

По словам и.о. министра лесного хозяйства Красноярского края Алексея Панова, ежегодно на севере края регистрируются факты незаконной вырубки древесины. А ведь лес там восстанавливается только естественным путем. Потому что искусственные посадки там практически невозможны из-за вечной мерзлоты. Задача активистов - следитьза порядком в лесах и проводить профилактическую работу с населением».