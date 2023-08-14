В Туве особым супом из баранины накормили более двух тысяч человек. Фото: страница ВК Владислава Ховалыга

В Туве особым супом – кара-муном – из баранины накормили более двух тысяч человек. В рамках национального праздника Наадым здесь прошел IV гастрономический фестиваль «Мой бизнес: Тувинская баранина».

В 4 часа утра в центре Кызыла, прямо на территории скульптурного комплекса, начали варить для гостей фестиваля наваристый кара-мун. В чане приготовили 300 литров традиционного тувинского супа. Чтобы сварить его, понадобилось мясо и внутренности семи разделанных баранов, а в готовке участвовали семь поваров-конкурсантов гастрономического фестиваля.

В том числе готовить популярный тувинский суп помогал итальянец Федерико Арнальди - ведущий популярного гастрономического шоу телеканала НТВ «Поедем, поедим!». Кстати, его команда приезжает на фестиваль тувинской баранины уже во второй раз. Разливать суп для всех желающих начали с 11.30 утра, а закончили - ближе к 15 часам.

Глава Тувы Владислав Ховалыг написал в соцсетях:

- Тува – не только про природные красоты, чистейший воздух и богатую историю. Тува – это также про вкуснейшую национальную кухню. На отдельном пьедестале яств, конечно же, блюда из тувинской баранины. Благодаря особым вкусовым характеристикам, полезным микроэлементам она считается одним из неофициальных брендов нашей республики.

Но не кара-муном единым: гостей фестиваля накормили и ароматным узбекским пловом. Мастер-класс по его приготовлению провел почетный гость фестиваля, эксперт по восточной кухне, популярный блогер, спикер, автор кулинарных книг и телеведущий Хаким Ганиев. Плов он приготовил по всем канонам узбекской кухни, с использованием свежей баранины. Кстати узбекский плов, к слову, входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Также на празднике прошли различные конкурсы, мастер классы. Например, по валянию войлока из шерсти для одежды и не только. Была ярмарка сельхозпроизводителей, ремесленников и народных промысловиков. Была деловая часть. И подведены итоги конкурса между поварами национальной кухни.