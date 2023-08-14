Владислав Логинов проверил ход подготовки школ в Солнечном к новому учебному году

Фото: администрация Красноярска

Сейчас в пищеблоке учреждения завершается капремонт. Он проводится впервые с момента постройки здания в 1990 году. В помещениях обновили стены, потолки, пол, вставили новые окна и двери, смонтировали инженерные коммуникации, вентиляцию, расширили раздаточное окно. Закуплен комплект технологического оборудования.

- После такого ремонта повара смогут трудиться в более комфортных условиях, готовить блюда на современном оборудовании качественно и с душой, – считает председатель Общественного совета микрорайона Людмила Ильиных. – Представители родительского комитета находятся в курсе того, как идут работы, активно участвуют в принятии решений.

Напомним, в этом году капитальные ремонты пищеблоков идут в пяти образовательных организациях – лицее №1 и школах №№ 6, 84, 129, 144. В 13 учреждениях полностью и частично меняют оборудование.

Фото: администрация Красноярска

Модернизированный пищеблок школы №144 станет дополнением к недавно обновлённому обеденному залу школы. В 2020 году там заменили мебель, педагоги и ученики придумали, как оформить пространство в современном стиле.

- Во время встречи обсудили другие темы, которые актуальны сейчас для школы. В их числе – необходимость ремонта крыльца у дополнительного входа и пола в спортзале, замены окон в рекреации в блоке начальной школы. Мы получили отклик и обсудили решения по этим направлениям, – сказал член Общественного совета микрорайона Максим Савченко.

Владислав Логинов отметил, что вопросы модернизации существующих учреждений образования в Солнечном, как и строительства новых объектов, требуют пристального внимания.

- Запросы жителей микрорайона по формированию социальной инфраструктуры ставят перед нами особые задачи. В том числе необходимо обновлять действующие образовательные организации в Солнечном. Большая работа в этом направлении проводится в канун 1 сентября. Школы и детские сады сейчас проходят приёмку надзорными и правоохранительными органами. В инспекциях принимают участие и родители учащихся. В приоритетном порядке проверяется и готовность пищеблоков, соответствие требованиям безопасности, оснащенность учреждений всем необходимым для комфортного учебного процесса. Приёмка продлится до 15 августа. К этому времени все школы города должны быть готовы к новому учебному году, – сказал глава города.