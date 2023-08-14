Житель Красноярского края наловил хариуса на пять лет колонии. Фото: прокуратура края

Житель Северо-Енисейского района пойдет под суд на браконьерство. Гражданин незаконно выловил более 300 экземпляров ценных пород рыб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и уголовное дело уже передано в суд.

В ведомстве рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в мае этого года 38-летний мужчина в свой отпуск на моторной лодке рыбачил на реке Вельмо. Если бы он делал это с удочкой – вопросов у инспекторов охотнадзора не возникло бы. На всей территории района добыча рыбы разрешена на удочки и спиннинги. Но у него было четыре сети, следовательно, не рыбак он, а браконьер. Информацию о нем сотрудники охотнадзора сообщили в полицию, в тот же день обвиняемого задержали с поличным: в машине нашли фляги с уловом.

Он признался, что за несколько дней поймал 319 рыб хариуса, щуки, плотвы и сига. И плюс извлек из них 1,7 килограмма икры. Ущерб составил 432 тысячи рубля. Обвиняемый возместил его полностью. За браконьерство ему грозит до 5 лет колонии.