Под Красноярском продают ферросплавный завод за 800 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском продают ферросплавный завод. Тот самый, который так и не был достроен, потому что жители города выступили категорически против его строительства и даже запустили массовое движение под названием «Красноярск против».

Пару слов из истории завода. Компания «ЧЕК-СУ.ВК» решила возвести предприятия на промплощадке заброшенного Красноярского завода тяжелого машиностроения. Это в десяти километрах от краевого центра. Рассчитывали, в том числе на рабочую силу. С администрацией Емельяновского района был заключен договор аренды земельного участка. Был получен кредит под строительство.

Однако завершить строительство не удалось: конфликт между горожанами и компанией «ЧЕК-СУ.ВК» вышел на такой уровень, что на уровне правительства возведение ферросплавного завода было отменено. Были несколько судов, но решение не изменилось. В 2017 году компания признана банкротом. И вот теперь комплекс несостоявшегося предприятия выставлен на торги с начальной ценой лота 812 миллионов рублей.