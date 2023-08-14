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НовостиОбщество14 августа 2023 10:46

Под Красноярском продают ферросплавный завод за 800 миллионов

Скандальный завод, против строительства которого выступил весь город, будет продан
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Под Красноярском продают ферросплавный завод за 800 миллионов

Под Красноярском продают ферросплавный завод за 800 миллионов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском продают ферросплавный завод. Тот самый, который так и не был достроен, потому что жители города выступили категорически против его строительства и даже запустили массовое движение под названием «Красноярск против».

Пару слов из истории завода. Компания «ЧЕК-СУ.ВК» решила возвести предприятия на промплощадке заброшенного Красноярского завода тяжелого машиностроения. Это в десяти километрах от краевого центра. Рассчитывали, в том числе на рабочую силу. С администрацией Емельяновского района был заключен договор аренды земельного участка. Был получен кредит под строительство.

Однако завершить строительство не удалось: конфликт между горожанами и компанией «ЧЕК-СУ.ВК» вышел на такой уровень, что на уровне правительства возведение ферросплавного завода было отменено. Были несколько судов, но решение не изменилось. В 2017 году компания признана банкротом. И вот теперь комплекс несостоявшегося предприятия выставлен на торги с начальной ценой лота 812 миллионов рублей.