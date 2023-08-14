Фото: СГК

В Красноярске продлили перекрытие улицы Дубровинского до 25 августа. Об этом рассказали в СГК.

Напомним, что участок дороги от перекрестка с Парижской Коммуны до дома №52 на Дубровинского закрыли еще 19 июня из-за капитального ремонта теплосетей. Сейчас работы идут «почти вручную» из-за сыпучего грунта. На сложный участок были брошены дополнительные силы, чтобы ускориться.

Для объезда водители могут использовать улицу Карла Маркса или проспект Мира.

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Отметим, что это уже пятый перенос срока завершения капитального ремонта теплосетей. Улица в центре краевой столицы перекрыта с 23 июня. (подробнее)