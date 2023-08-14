Первый мед с красноярских ТЭЦ

Фото: предоставлено исследователями

240 кг мёда собрали пчёлы на красноярских ТЭЦ. Такой результат зафиксировали организаторы проекта «Апимониторинг» при проверке ульев. Как отмечают специалисты, пчелы чувствительны к экологическим и климатическим условиям, а, значит, на электростанциях они приемлемые.

Оценка качества окружающей среды является главной целью этого необычного проекта, который реализует Красноярский аграрный техникум в сотрудничестве с кафедрой географии и экологии СФУ. Ульи размещены в разных точках города, в том числе и на трёх красноярских ТЭЦ. В конце августа мёд и перга будут собраны и переданы в независимую лабораторию для исследования.

Научная гипотеза, которую подтверждают организаторы проекта «Апимониторинг», состоит в том, что по концентрации веществ, обнаруженных в мёде, можно судить об экологической обстановке вблизи заводов, электростанций и в городе. При этом высокая чувствительность пчёл к состоянию окружающей среды уже на этапе сбора показывает определенный результат. Например, на сельскохозяйственных угодьях пчёлы нередко гибнут из-за применения пестицидов в качестве удобрения для растений. Другой вариант вредного влияния экологической обстановки — в результате отравления пчёлы не могут найти дорогу к улью, в таком случае мёда собирается немного.

Фото: предоставлено исследователями

Олег Петров директор Енисейского филиала СГК: «Никто раньше не использовал пчеловодство в изучении окружающей среды. Логично, что первыми это делают студенты. Они не боятся экспериментировать. И мы готовы их поддержать. Это важно и для науки, и для личного развития учащихся. А за результатами с удовольствием наблюдаем. Тем более, что это вкусные результаты. Я сам попробовал мёд, он — отличный».

В реализации проекта задействованы студенты Аграрного техникума, обучающиеся по специальностям «Ветеринария», «Земельно-имущественные отношения», «Агрономия» и «Зоотехния». Руководят их работой опытные преподаватели и эксперты. Проект поддержан Красноярским краевым фондом науки и инноваций. Приобретено исследовательское оборудование: погодная станция, выездная полевая лаборатория и прочее.