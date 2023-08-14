ДТП с туристами в Красноярском крае устроил водитель без прав. Фото: прокуратура края

ДТП с туристами в Красноярском крае утроил водитель, не имеющий водительских прав. Такую информацию рассказали «Комсомольской правде»-Красноярске в краевой прокуратуре. Напомним, что в минувшую субботу 12 августа вертолетом санитарной авиации из Партизанского района были эвакуированы женщина и ее восьмилетний сын.

Предварительно установлено, что водитель усадил в автомобиль «УАЗ» шесть пассажиров. Это родственники и их знакомые из Красноярска, среди которых трое – дети. Водитель не имеет прав на управление транспортным средством. Кроме того – на фото хорошо видно, что представляет собой машина: в салоне нет и намека на сидения для пассажиров и ремни безопасности.

По пути на Кутурчинское Белогорье водитель не справился с управлением, «буханка» перевернулась. Пострадали так или иначе все, но тяжелее всех женщина с ребенком.

- В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.