В Красноярском крае пожарные начали проверять школы. Фото: МЧС

Школы Красноярского края готовятся принимать к новому учебному году. Специалисты МЧС проводят свои профилактические визиты. По плану посетить все 1147 учебных заведений, то есть все, что есть в регионе.

Особое внимание инспекторы Государственного пожарного надзора обращают на эвакуационные пути. К ним должен быть свободный доступ, а двери должны беспрепятственно открываться изнутри. В ходе визита спасатели могут не только проверить работоспособность оборудования, но и проконсультировать сотрудников общеобразовательных учреждений по интересующим вопросам.

Также руководству школ рекомендуют ознакомить учеников с планировкой учреждения, а с теми, кто продолжает учёбу, проводить инструктажи по пожарной безопасности.